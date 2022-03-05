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После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин

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После встречи с Путиным израильский премьер Беннет провел телефонную беседу с Зеленским и улетел в Берлин
После тайной встречи в России между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беннетом последний отправился в Германию, проведя перед этим разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал израильский журналист Барак Равид.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт разговаривал с президентом Украины Зеленским и проинформировал его о встрече с Путиным", – отметил он.

Также он отметил: "Израильский премьер-министр Беннетт уезжает из Москвы в Берлин, чтобы сообщить канцлеру Германии Олафу Шольцу о его встрече с Путиным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    Хоче домовитись про безпольотну зону над єврейськими цвинтарями
  • Алекс Мышкевич
    щось мені цей Нафталін не подобається, тим більше на пару з ковбасником Шолцем.
    утім, все в руках Діду Джо
  • віктор федорович 31ee1569
    І що це Беннет скаже у Берліні - я путіна відєл!
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