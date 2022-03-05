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Колонны войск РФ пытались прорваться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи, ВСУ уничтожили технику и живую силу врага

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Колонны войск РФ пытались прорваться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи, ВСУ уничтожили технику и живую силу врага
Российские оккупанты пытались прорваться в сторону Днепропетровской области, однако встретили сопротивление со стороны ВСУ. Техника и живая сила захватчиков были уничтожены.

Об этом в Facebook сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, передает Цензор.НЕТ.

"Силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались двигаться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В ходе операции техника и живая сила противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

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  • Бандерівець
    Ой, Пля............ Та там в Дніпрі Правий Сектор............... Вам піз.........да !
  • Бандерівець
    Нелізьте в Дніпро, там наші з Правого Сектора.... Вам ЖО...ПА !


  • Red_Sky_On
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