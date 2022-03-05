Колонны войск РФ пытались прорваться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи, ВСУ уничтожили технику и живую силу врага
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Российские оккупанты пытались прорваться в сторону Днепропетровской области, однако встретили сопротивление со стороны ВСУ. Техника и живая сила захватчиков были уничтожены.
Об этом в Facebook сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, передает Цензор.НЕТ.
"Силами сводного подразделения 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады были остановлены колонны врага, которые пытались двигаться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.
В ходе операции техника и живая сила противника были уничтожены", - говорится в сообщении.