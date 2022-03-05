Ликвидирован один из главарей "ДНР" Владимир Жога (Воха)
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Главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил о смерти Владимира Жоги, руководителя вооруженной группировки "Спарта", который сейчас участвует в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российскую службу BBC в Telegram.
Жога был известен по кличке Воха. В прошлом он был личным водителем боевика Арсена Павлова – Моторолы, убитого в 2016 году в Донецке.
НЗФ "Спарта" на оккупированных территориях Донбасса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.
BBC напоминает, что "Спарта" и его командование неоднократно обвинялись в негуманном обращении с пленными.
Оккупанты пишут о том, что Жога (Воха) погиб в районе Волновахи.