За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны

100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону", - сказала чиновница.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предполагает эту систему, когда каждый житель своего общества имеет возможность защищать свою громаду", - пояснила замминистра.

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