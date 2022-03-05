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За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны

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За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев, - Минобороны
100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения России в Украину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За 10 дней войны к нам пришло около 100 тысяч человек в тероборону", - сказала чиновница.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предполагает эту систему, когда каждый житель своего общества имеет возможность защищать свою громаду", - пояснила замминистра.

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Топ комментарии

  • Ярик Марченко [АГ]
    И ещё пара миллионов чуть не бъётся в очереди за касапским скальпом..
  • dmi-try
    нет. 99 999. Меня не взяли, хотя я два раза приходил. Даже как-то обидно. Сказали "В резерв"
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Парубий и Трчинов точно воюют в теробороне Киева
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