Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты бомбили военный городок 5-й бригады Нацгвардии в Харькове - погибли 4 человека. ФОТО

14 14116
Российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины в Харькове ночью 05.03.2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что погибло четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!", - резюмируется в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили "Смерчем" по украинским позициям возле Николаева, - глава ОВА Ким. ВIДЕО

Оккупанты бомбили военный городок 5-й бригады Нацгвардии в Харькове - погибли 4 человека 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Muron
    Будемо мати проблему скоро. Не введено візовий режим. В кацапстані скоро буде велике безробіття, будуть грабунки, кацапи ломануться через кордон до нас. Територіальну оборону не потрібно розпускати.
  • Підлога Маккартні
    Тут многие переживают чем кормить пленных оккупатнов. Есть идея. Можно кормить пленных росиян трупами их товарищей, а говорить, что тушенка
  • Артем Алексин
    Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости