Оккупанты бомбили военный городок 5-й бригады Нацгвардии в Харькове - погибли 4 человека. ФОТО
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Российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины в Харькове ночью 05.03.2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что погибло четверо военнослужащих. Есть раненые. Бойцы бригады расчищают завалы.
"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!", - резюмируется в сообщении.