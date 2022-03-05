"Украинцы, во всех городах, куда вошел враг, переходите в наступление!" - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал жителей украинских городов, в которые вошел враг, переходить в наступление.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!" – говорится в сообщении.

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