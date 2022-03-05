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"Украинцы, во всех городах, куда вошел враг, переходите в наступление!" - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский призвал жителей украинских городов, в которые вошел враг, переходить в наступление.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    І передайте білорусам, якщо полізуть, хай картоплю в кишені кладуть, бо я **** її садити
  • Василий СПРУТ
    Последний раз пишу... Люди бились бы и бились до последнего кацапского упыря. Мне кажется там где не выдали патриотам оружие нужно понимать что это саботаж и измена !!! Чем воевать вилами и лопатами а у людей накипело хочется за горлянку тварей подержать
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