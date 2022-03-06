За сутки 5 марта уничтожены 5 самолетов и 5 вертолетов оккупантов. Всего россияне потеряли 44 самолета и 44 вертолета, - командование Воздушных сил. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице командования в фейсбуке.
5 марта российские оккупанты понесли очередные потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины:
три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ
1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ
два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ
два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.
Также противовоздушная оборона сбила БПЛА "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.
По состоянию на 23.00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют:
44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу.
Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь и они уже дают показания за преступления путинского режима перед человечностью!
Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары".