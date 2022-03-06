У войск РФ просто нет ресурса занимать города, - глава Николаевской ОВА Ким

У российских оккупантов нет ресурса для того, чтобы занимать украинские города.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть такое мнение. Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага просто нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и тому подобное. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Поэтому мне кажется, что угроза захвата города еще уменьшается", – говорится в сообщении.

"Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят россиян, любят Украину. Здесь, я думаю, что наши позиции укрепляются.

Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это придает силы. Должен вам сказать, что с каждым днем ​​боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", – отметил Ким.

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