Войска РФ в Сумской области создали "живой щит" из гражданских для охраны развернутой ЗРК С-300, - глава ОВА Живицкий

В одном из сел Тростянецкого общества, которое сегодня заняли российские оккупанты, по центральной улице и у близлежащих, почти у каждого двора, стоит российский танк.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации, сделанный для охраны развернутой системы С-300 (зенитно-ракетная система С-300 среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность может достигать 150, 200, 300 километров. Предназначена для непосредственного прикрытия находящихся вблизи от противника войск, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также различных других целей)", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, в ОВ постоянно работают над организацией "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения со всего района.

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