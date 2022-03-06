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Путин должен проиграть. Мы разработали план противодействия российской агрессии, – Джонсон

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Путин должен проиграть. Мы разработали план противодействия российской агрессии, – Джонсон
Борис Джонсон заявил, что разработал план противодействия российской агрессии. Премьер-министр Великобритании добавил, что Путину предстоит проиграть в своих амбициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Великобритании заявил, что на встречах с мировыми лидерами он представит план противодействия российской угрозе.

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

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Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы российский президент Владимир Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах – мы должны защитить его от длительных попыток переписать правила с помощью военной силы", – добавил премьер-министр.

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Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    Сага о лысом Штирлице


    POSTED BY: ANTI-COLORADOS 5 БЕРЕЗНЯ, 2022

    Из разных мест мира в Украину уже начали прибывать специалисты по одвухсочиванию всякой нечисти. Сейчас нет нужды называть, откуда именно прибыли ветераны спецназа, рейнджеры и другие профильные специалисты, просто отметим, что первые их них уже выдвигаются на свои позиции, чтобы поближе познакомиться с противником.

    Также известно о том, что в Украину прибыли новые шведские отмычки от танков, на подходе - немецкие, и наверное, прямо сейчас, в Жешуве, разгружают испанские подарки примерно такого же профиля. ВСУ продолжают прокачивать мышцы и готовиться к неизбежным мероприятиям по массовой утилизации «поехавших на учения».
    А тем временем наши гниды вылазят изо всех щелей. Слава богу, что их начали выкашивать жестко и решительно. Так буквально вчера был задержан мэр одного из городов Донбасса, сдавшего его оккупанту. Как стало известно, до места допроса он не доехал, поскольку умер при попытке к бегству от КОВИДа. На него напал смертельный кашель и потому на допросе он так и не появился.
    С другой стороны, сегодня задержали Нестора Шуфрича и говорят, сейчас он уже сидит в уютной камере, в окружении борцов за чистоту морали. Этот деятель дошел до того, что шлялся по позициям наших военных и снимал все для своих московских хозяев, но был пойман и после обнуления срока, за который его не мутузили, оказался в совсем не депутатском положении.
    В общем, по поводу того, что ОПЗЖ и все его члены - колоборанты, не вызывало никаких сомнений, но чтобы вот это тело бродило по нашим позициям и делало фото, для россиян, как-то все равно в голову не укладывалось. Тем не менее в этот раз он явно доигрался, а его коллеги получили предупреждение о том, что следующего такого фотографа уже не станут задерживать, а пустят в расход на месте. И это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

    Сейчас - такое время, когда все становится на свои места и полностью исчезают оттенки черного. Враг - становится врагом и никем более. Вот он и оформился. Пора все это вычищать и тем более, что теперь законодательная база дает это делать быстро и жестко. И в связи с этим, просто интересно, как там спится такому себе товарищу Бойко? Наверное, скоро и на этот вопрос найдется положительный ответ.

  • Александр Карин
    Нехай вони там усі виздихають від голоду в страшних корчах разом зі своїми личинками.
  • Igor Yaroslavovich
    "Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" (Т. Шевченко)😉
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