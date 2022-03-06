Путин должен проиграть. Мы разработали план противодействия российской агрессии, – Джонсон

Борис Джонсон заявил, что разработал план противодействия российской агрессии. Премьер-министр Великобритании добавил, что Путину предстоит проиграть в своих амбициях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Великобритании заявил, что на встречах с мировыми лидерами он представит план противодействия российской угрозе.

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

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Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы российский президент Владимир Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах – мы должны защитить его от длительных попыток переписать правила с помощью военной силы", – добавил премьер-министр.