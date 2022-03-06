Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович
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Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.
"Примем решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, достаточно много и они не просты, достаточно сложны. Но уже речь идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается. Речь идет о сотнях", - объяснил он.