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Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

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Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович
Украина будет создавать полноценные лагеря для российских военнопленных.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, передает Цензор.НЕТ.

"Примем решение организовывать централизованное содержание пленных по всем законам Женевской конвенции, со всеми требованиями, которых, кстати, достаточно много и они не просты, достаточно сложны. Но уже речь идет о лагерях, потому что такое количество пленных. Как задержанных или арестованных их держать не удается. Речь идет о сотнях", - объяснил он.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Ну вот, самая сильная армия современности, угроханны на неё десятки лярдов долларов, всё себя с американцами сравнивают, естественно со своими пАбИдами, а тут фошиздо-бендеровцы для них лагеря военнопленных создают со всеми конвенциями... Ни стыда, ни совести
  • Віктор Легітімов
    Вони не пропускають нашу гуманітарну допомогу, не дотримуються жодних правил щодо зелених коридорів, створюють живі щити з наших громадян для захисту своїх військових обєктів. Ми маємо дотримуватись якихось правил причому війна офіційно не обявлена це ж "спец операція" і "учения". Де логіка? Хіба для того щоб вони робили те ж із нашими полоненими але невже хтось справді вірить що ці нелюди на це звадають? Якщо вони плювати хотіли на самих же своїх і на якісь там правила і закони...
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    обещали же по два раба каждому - ну что теперь за разводняк???
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