Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в Украине

Центральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Берлине были результаты состоявшихся 5 марта переговоров между Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер спикера немецкого правительства Штеффена Гебестрейта.

Лидеры Германии и Израиля согласились поддерживать тесные контакты и "общая цель остается как можно быстрее прекратить войну в Украине".

"Мы будем работать над этим всеми силами", – говорится в сообщении.

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