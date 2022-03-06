Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в Украине
2549468
Центральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Берлине были результаты состоявшихся 5 марта переговоров между Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер спикера немецкого правительства Штеффена Гебестрейта.
Лидеры Германии и Израиля согласились поддерживать тесные контакты и "общая цель остается как можно быстрее прекратить войну в Украине".
"Мы будем работать над этим всеми силами", – говорится в сообщении.