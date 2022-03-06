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Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в Украине

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Германия и Израиль имеют общую цель скорейшего прекращения войны в Украине
Центральной темой встречи канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Берлине были результаты состоявшихся 5 марта переговоров между Беннетом и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер спикера немецкого правительства Штеффена Гебестрейта.

Лидеры Германии и Израиля согласились поддерживать тесные контакты и "общая цель остается как можно быстрее прекратить войну в Украине".

"Мы будем работать над этим всеми силами", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

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Топ комментарии

  • клаус хаус
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Вже припиняли у 2014му. Досить!
    Ласкаво просимо на корабель...
  • Joshua Merlin
    две проститутки собрались в придорожной палатке и рассуждают какая из них насрала в душу соседу больше... немцы - сумасшедшая агент штази меркель не пустила в НАТО, израиль отказался предоставлять системы ПВО... вопрос - а может быть таких друзей за хуй и за борт... как в анекдоте, когда капитан собирает команду и говорит - запомните... у нас на корабле никто не ругается, а кто ругается - того за хуй и за борт...
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