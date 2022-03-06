Защитники Украины ведут ужесточенный бои по удержанию определенных рубежей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00 6 марта
Про это сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 06.03.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, теряя потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.
"Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, содержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.
Группировка объединенных сил проводит оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.
Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и также в восточной части Таврического направлений.
В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.
В Северщине проводится операция по обороне г.Чернигова.
В Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.
"На приморском направлении - осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника", - акцентируют внимание в Генштабе.
В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.
"Противник пытается не потерять наступательного потенциала но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений имеют крайне низкое морально-психологическое состояние , из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - резюмировали в Генштабе.