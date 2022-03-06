Новости • Война

Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко

2245114
Прокуроров Гааги нужно немедленно отправить в Чернигов, здесь происходит реальный геноцид, - мэр Атрошенко
В Чернигов требуют немедленно отправить прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного оружия, поскольку в городе происходит реальный геноцид

Об этом мер Чернигова Владислав Атрошенко рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Чернигов необходимо срочно присылать прокуроров с Гааги, которые будут фиксировать применение запрещенного в мире оружия", - сказал Атрошенко.

Он также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары.

"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон. Было уничтожено несколько домов в районе улицы Черновола. Там пострадали тысячи квартир", - сказал Атрошенко.

Он добавил, что только у него на глазах спасатели извлекли из-под завалов тела "около 25-30 человек".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мэр Чернигова Атрошенко выплатил вознаграждение за убитых и пленных оккупантов. ФОТО

 Городской голова не смог ответить на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у власти есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались). "Вот этих людей, которые поступили ранеными, уже гораздо больше 300", – сказал Атрошенко. И гражданского населения, уточнил он, среди них более половины.

По словам Атрошенка, из-за постоянных обстрелов пока невозможно использовать для захоронений крупнейшее кладбище города.

 "Мы даже не можем сегодня использовать свое кладбище "Яцево". Мы временно используем кладбище в Яловщине. Экскаватор роет траншеи, мы складываем в ряд людей и в районе нахождения каждого гроба ставим табличку, чтобы потом (нормально) перезахоронить. Это ужас. Это реальный геноцид, абсолютно сознательное уничтожение украинцев", – убежден Атрошенко.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОВТОРЮЮ-ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Gyro
    Авіаторів в полон не брати - на допиті вони нічого цікавого не скажуть, окрім того, що це їхній "первий вилєт"... Вони цінні військові спеціалісти, на навчання яких ворог витратив моторесурс, пальне та боєприпаси... Не можна припустити, що їх обміняють й згодом вони прилетять вбивати знову...
  • Неоновая Вывеска
    Отэто и есть та ,,денацификация", про которую говорил Хуйло? Кацапов надо вырезать всех
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости