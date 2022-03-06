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Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов. ФОТОрепортаж

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Войска РФ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Житомирщины. Сейчас известно о разрушении жилых домов и одном погибшем лице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Житомирская область 06.03.2022. В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения. От ГСЧС привлечены 1 человек и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 01
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 02
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 03
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 04

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Кроме того, сообщается, что в результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.

Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 05
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 06
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 07
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 08
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 09
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 10
Ракетный удар войск РФ по Житомирщине: погиб один человек, в Коростене и Овруче разрушены десятки частных домов 11

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Топ комментарии

  • Vedana
    Сволота. Все з білорусії стріляють.

    Нічого, віділлються вам наші сльози.
  • Lvbnhj
    Коротко..
    ...
    Касаби не люди..
    Мордор та хуйло повинен бути знищений.
    .
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Підлога Маккартні
    Вот эти ребята были бы очень кстати!!!
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