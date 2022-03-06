Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб

Российская армия несет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Противник, неся потери, делает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но, в сложившейся обстановке, несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - сообщают в Генштабе.

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