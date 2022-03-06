Новости • Война

Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб

2015443
Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб
Российская армия несет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Противник, неся потери, делает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками.

"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но, в сложившейся обстановке, несет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери! Вместе победим! Слава Украине!!!", - сообщают в Генштабе.

Читайте также: Украина будет создавать полноценные лагеря для военнопленных РФ, их уже сотни, - Арестович

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • VPYL
    Втрати окупантів в Україні прискорилися і в техніці і в живій силі - він видихається.
    Але путін і далі у властивій йому манері - харахолиться... мов - все іде по плану.

    А те, що геть все йде НЕ по плану, свідчить що денацифікатор вдався до нацистської тактики, :він розпочав:
    а) бомбування і знищення беззбройного цивільного населення б) перекриття каналів для евакуації жінок, дітей, хворих та людей похилого віку
    в) перешкоджання і блокування постачання гуманітарних вантажів та медикаментів постраждалому цивільному населенню .

    Всі ці три ознаки (а+в+в) , визначені Женевськими конвенціями з гуманітарного права... як злочинами проти людства та людяності !

    Таку кого слід піддати денацифікації? Орду Путіна, чи Україну, яка вісім років війни на Донбасі пропускала і приймала біженців, та гуманітарні вантажі? Більше того -яка безоплатно подавала воду, газ, електрику в окуповані території і платила пенсії..... Ви чули, бачили , чи маєте інформацію про це?

    Рішення про денацифікацію і покарання за нацизм, стосовно держав - приймаються міжнародними інституціями, а не росією.

    США і НАТО навіть не усвідомлюють і досі, що надалі Путін вибере момент, щоб напасти й на них- секторально, фрагментарно чи тотально, якщо його не зупинити вчасно.

    А моральні забов'язання захистити світ від міжнародних злочинів і забезпечити права людини, демократію - неодноразово декларували як США, так і Європа і НАТО!

    І от на цьому фоні - відмова США та інших країн НАТО закрити небо над Україною, виглядають як не лише не гуманні, а як антилюдські.

    Закрити небо над Україною, а не над росією! Ви ж не вестимете війни на території, чи у повітряному просторі росії, а захистите мирне населення України від порушення Женевських конвенцій і на їх же підставі, тим більше, що маєте для цього всі сили та засоби і моральні зобов'язання перед світом - як "світоч Свободи"!

    . Для чого ви ганьбливо (для себе) вторите за нацистом путіним, що тоді ви... ніби-то вступите в війну з росією?
    Грош ціна вашим деклараціям, якщо ви відмовляєтеся виконувати задеклароване!

    Чим ви відрізнятиметеся від Путіна? Поясню - Ви станете подібними до орави здоровєнних мужиків, які спокійно стоять і спостерігають, як на їхніх очах хуліган жорстоко б'є та грабує жінку!

    Український народ і його Армія вистоять проти нацистської навали Орди, але в жертвах мирного населення - ви будете не просто стороннім спостерігачем, а не співучасником!
    Ваш моральний авторитет в світі - РУХНЕ.
    Вам більше ніхто не повірить!

    Слава Україні! Слава її Героям! Смерть ворогам!

    PS: Хто забув правила ведення війни з Женевських конвенцій, я нагадаю:
    Правила війни (також відомі як міжнародне гуманітарне право):

    -Захищають тих, хто не воює, наприклад, цивільних осіб, медиків та гуманітарних працівників.
    -Захищають тих, хто більше не може воювати, - поранених солдатів та полонених.
    -Забороняють нападати на громадських осіб. Такі напади - військовий злочин.
    -Визнають право цивільних осіб на захист від небезпек війни та отримання необхідної допомоги. Потрібно вживати всіх запобіжних заходів, щоб уберегти їх самих та їхні будинки, а також все, від чого залежить їх виживання: джерела води, посіви, худоба тощо.
    -Передбачають, що хворі та поранені мають право на медичну допомогу незалежно від того, до якого боку вони належать.
    -Зазначають, що медики, медичний транспорт і лікарні не можуть зазнавати нападів.
    -Забороняють тортури та принизливе поводження з ув'язненими.
    -Зазначають, що ув'язнені повинні отримувати їжу та воду, а також мати можливість спілкуватися з близькими.
    -Обмежують вибір видів озброєння та тактики, які можна застосовувати під час війни. Це необхідно, щоб запобігти зайвим стражданням.
    -Прямо забороняють зґвалтування та інші форми сексуального насильства під час збройних конфліктів.-
  • Планшет Студента
    Не панікуйте- жодне місто НЕ ЗАХОПЛЕНЕ! Вчорашні події в Херсоні та Мелітополі яскравий тому приклад.
  • Сашко Солянський
    О!!!
    Полізли дегенерати з гаслом Всьо пропало!
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости