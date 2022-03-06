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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета, 48 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 11 тыс. человек, 285 танков, 985 бронированных машин, 44 самолета, 48 вертолетов
Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:

личного состава - более 11 тыс. человек,

танков ‒ 285 ед,

ББМ ‒ 985 ед,

артиллерийских систем –109 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 21 ед,

самолетов – 44 ед,

вертолетов – 48 ед,

автомобильной техники - 447 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточняют в Генштабе. 

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Те відчуття, коли ти пілот "сверхдержави", стопицот годин нальоту, сім орденів, 34 медалі....і тебе підбив працівник УКРПОШТИ, а за шкірку тримає який то колгоспник Микола, який осьо саме околицю патрулював.

    06.03.2022 09:39
  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    РАССТРЕЛЯЛИ БЫ ПАДЛУ!!!

    у нашей сотрудницы от бомбардировок погибла дочь (14лет) . Она росла на наших глазах .

    РВИТЕ ОККУПАНТОВ НА КУСКИ , хлопцы!!!
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