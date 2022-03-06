Войска РФ обстреливают жилые кварталы Бучи и блокируют доставку гуманитарной помощи жителям города, – горсовет

Российские оккупанты сегодня, 6 марта, продолжают обстрел жилых кварталов Бучи в Киевской области и блокируют доставку гуманитарной помощи для жителей громады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

"Враг нещадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждый час - борьба за выживание. Бучанская громада несколько суток без света, тепла, связи, интернета... Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: громада в осаде врага", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что горсовет ежедневно получает около тысячи сообщений от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций.

"Жители просят помочь больным, тем, кто уже несколько суток не может найти родных. Значительное количество жителей находится в подвалах", - отмечают в горсовете.

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Там добавляют, что громаде нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить. "Помогите спасти жителей громады", - подытожили в горсовете.