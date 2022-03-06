Американская компания по производству боеприпасов передаст Украине 1 млн патронов

Компания по производству боеприпасов AMMO, которая находится в американском штате Аризона, сообщила, что передаст Украине 1 млн патронов. Помощь может быть отправлена в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill, как информирует Цензор.НЕТ.

Компания AMMO заявила, что отправит патроны, не требуя взамен никакой оплаты.

"Прежде всего, я верю во Вторую поправку. Я также верю в свободу и демократию. Мы должны сделать пожертвование", - заявил гендиректор компании. Пожертвование составит около 700 тысяч долларов.

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По словам директора компании, сейчас ожидается, что правительство США одобрит поставку боеприпасов, однако, он добавил, что уже подготовил свой частный самолет для доставки патронов.