В 12:00 начнется эвакуация мирных жителей из Мариуполя, - горсовет

По информации Координационного центра в управлении руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) - Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Маршрутом гуманитарного коридора можно выехать из города на собственном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Также читайте: Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет