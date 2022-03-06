Если вы вынуждены были эвакуироваться - найдите работу на новом месте, потому что ваша помощь нужна повсюду, - Резников

Сейчас вся экономика Украины переведена на военные рельсы и все силы брошены на помощь украинским защитникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение министра обороны Алексея Резникова опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

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"10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир. Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломать нас. И не смогут! Украина продолжает защищать нашу страну, наши жизни.

Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", – отметил министр.

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По его словам, ситуация на позициях контролируемая: "Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца – бесценна!

На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия".

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