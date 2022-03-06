Оперативная обстановка от МИД Украины на дипломатическом фронте на 10:00 6 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную обстановку от МИД Украины на дипломатическом фронте по состоянию на 10:00 6 марта.
"11-й день сопротивления в Народной войне против российских захватчиков. Благодаря работе украинской дипломатии глобальная поддержка Украины достигла невиданных оборотов. Это - и помощь от партнеров, и чрезвычайная поддержка диаспоры, и активность небезразличных иностранцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только за период с 24 февраля по 4 марта в Украину поступили:
- 1133 тонны гуманитарных грузов через хабы в соседних странах.
- 66384 единиц защиты, оружия и других товаров для военных (без учета патронов).
– 338 млн евро, 74,5 млн долларов, 4 млн фунтов перечислено при помощи ЗДУ на счета НБУ, других банков, а также собрано через спецсчета ЗДУ совместно с диаспорой.
Изоляция РФ
- платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что они полностью останавливают работу в России и заблокируют все транзакции с картами;
- на Сардинии власти Италии наложили арест на виллу российского олигарха, попавшего в санкционный список;
- Итальянский дом моды Prada приостановил продажи в России из-за ее вооруженной агрессии против Украины;
– немецкая компания Puma прекращает поставки продукции на российский рынок и останавливает работу местных магазинов;
- технологический гигант IBM осуждает Россию за войну против Украины и останавливает продажу технологий государству-агрессору;
- французская радиокомпания Radio France останавливает работу своих журналистов в России;
- польское агентство инвестиций прекратило сотрудничество с российскими инвесторами;
- Авиакомпания Flydubai продлила приостановку рейсов в Беларусь до 26 марта.
Депутинизация мира
– ведущая австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в Россию
- Правительство Чили отозвало приглашения, направленные российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE
- Россию и Беларусь исключили из Международного союза железных дорог
- Французская национальная газета "Libération" официально начала использовать украинскую транслитерацию Kyiv
Гуманитарная помощь
– Из Грузии сегодня вылетел очередной самолет с гуманитарной помощью: медицинское оборудование, медикаменты, продукты, одежда, предметы гигиены
– Из Германии уже поступило 30 тонн гуманитарной помощи
- Великобритания направила в Украину 300 000 единиц жизненно необходимых товаров медицинского направления
– Рижская городская дума выделила 500 тысяч евро для закупки гуманитарной помощи для Украины