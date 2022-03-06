Оперативная обстановка от МИД Украины на дипломатическом фронте на 10:00 6 марта

Благодаря работе украинской дипломатии глобальная поддержка Украины достигла невиданных оборотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную обстановку от МИД Украины на дипломатическом фронте по состоянию на 10:00 6 марта.

"11-й день сопротивления в Народной войне против российских захватчиков. Благодаря работе украинской дипломатии глобальная поддержка Украины достигла невиданных оборотов. Это - и помощь от партнеров, и чрезвычайная поддержка диаспоры, и активность небезразличных иностранцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за период с 24 февраля по 4 марта в Украину поступили:

- 1133 тонны гуманитарных грузов через хабы в соседних странах.

- 66384 единиц защиты, оружия и других товаров для военных (без учета патронов).

– 338 млн евро, 74,5 млн долларов, 4 млн фунтов перечислено при помощи ЗДУ на счета НБУ, других банков, а также собрано через спецсчета ЗДУ совместно с диаспорой.

Изоляция РФ

- платежные сервисы Visa и Mastercard заявили, что они полностью останавливают работу в России и заблокируют все транзакции с картами;

- на Сардинии власти Италии наложили арест на виллу российского олигарха, попавшего в санкционный список;

- Итальянский дом моды Prada приостановил продажи в России из-за ее вооруженной агрессии против Украины;

– немецкая компания Puma прекращает поставки продукции на российский рынок и останавливает работу местных магазинов;

- технологический гигант IBM осуждает Россию за войну против Украины и останавливает продажу технологий государству-агрессору;

- французская радиокомпания Radio France останавливает работу своих журналистов в России;

- польское агентство инвестиций прекратило сотрудничество с российскими инвесторами;

- Авиакомпания Flydubai продлила приостановку рейсов в Беларусь до 26 марта.

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Депутинизация мира

– ведущая австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в Россию

- Правительство Чили отозвало приглашения, направленные российским компаниям для участия в международной выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE

- Россию и Беларусь исключили из Международного союза железных дорог

- Французская национальная газета "Libération" официально начала использовать украинскую транслитерацию Kyiv

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Гуманитарная помощь

– Из Грузии сегодня вылетел очередной самолет с гуманитарной помощью: медицинское оборудование, медикаменты, продукты, одежда, предметы гигиены

– Из Германии уже поступило 30 тонн гуманитарной помощи

- Великобритания направила в Украину 300 000 единиц жизненно необходимых товаров медицинского направления

– Рижская городская дума выделила 500 тысяч евро для закупки гуманитарной помощи для Украины