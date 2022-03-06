Россияне ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом, - Резников

Российские захватчики перестали скрывать свои намерения. Они хотят уничтожить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение министра обороны Алексея Резникова опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

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"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам.

Все больше случаев нежелания воевать. Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено почти 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага.

Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится.

Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские – обычные террористы. А террористы будут уничтожены", – написал он.

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Министр добавил, что украинские силы освободят все временно захваченные территории: "Враг сопротивляется, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. Мы никого не бросим и очень скоро вернемся.

Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы сомневаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших - ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как правда, за нами! Слава Украине!"