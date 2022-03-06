Враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны быть готовы, - Данилов

Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Но враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой Украина должна быть готова.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается одиннадцатый день героического Национального Сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - отметил Данилов.

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Он подчеркнул, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления.

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Враг не оставляет надежд завладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение. Мы сделали самый трудный шаг к Победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель!

Похоронки русским матерям и тонна обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на век вперед. Слава Украине! Смерть врагам!", – резюмировал Данилов.