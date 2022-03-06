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Российские банки переходят на китайскую карточную систему

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Российские банки переходят на китайскую карточную систему
Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay в сочетании с российской сетью Мир. Такое решение было принято после того, как Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

С заявлением о переходе на UnionPay поступили от "Сбербанка", крупнейшего российского кредитора, а также "Альфа-Банка" и "Тинькофф".

Напомним, Россию лишили карт American Express.

Также сообщалось, что Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Visa и Mastercard приостанавливают транзакции в России

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Топ комментарии

  • Aleks Wav
    Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
  • Привет
    Смехдержава...😀
  • Muni
    Класика...
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