Российские захватчики целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень, - фотограф Дубчак

Оккупанты целенаправленно обстреливают мост, через который гражданское население эвакуируется из Ирпеня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал фотограф Андрей Дубчак.

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"Россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Муж получил очень серьезные ранения", - сообщил он.