Войска РФ на танках снова пытаются атаковать Николаев, защитники Украины вступили с ними в бой, - Ким
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Войска РФ снова пытаются атаковать Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Орки лезут опять. Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков", - написал он и добавил, что защитники Украины вступили с ними в бой и призвали мирных жителей быть осторожными.
Позже Ким уточнил, что в настоящее время оккупационные войска в Кульбакино не появились.