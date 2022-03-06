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Мы увидели их карты и планы. РФ готовила вторжение именно так – жестоко, цинично, с нарушением правил войны, - Зеленский

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Мы увидели их карты и планы. РФ готовила вторжение именно так – жестоко, цинично, с нарушением правил войны, - Зеленский
Заговорили военные, взятые в плен нашими защитниками. Сотни пленных, в том числе и пилоты самолетов, бомбивших наши города, наших мирных жителей.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация. Это война. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. Поэтому Харьков. Поэтому Чернигов. Поэтому Сумы. Поэтому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано", - отметил глава государства.

Но это не убьет нашу человечность, уверен он.

"Вопреки всему, мы обращаемся с пленными в пределах Женевской конвенции. Несмотря на все, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России. Или Беларуси. Оттуда на нашу территорию ежедневно идут ракеты. Идут колонны техники. Летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Щоб побачити плани РФ, достатньо було подивитися фотографії Грозного за часів війни.
    Тому що русскій асвабадітєль може воювати виключно так.
  • Zamer3 Potolkoff
    З полоненими треба поводитися згідно Женевської Конвенції- це правильно.
    От тільки москалів треба брати в полон лише при крайній необхідності- це ще правильніше.
  • Константин Михайлович
    рф должна перестать существовать. я думаю цивилизованный мир это понял, и это теперь просто вопрос времени
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