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Премьер-министр Израиля после своего визита в Москву позвонил Зеленскому

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Премьер-министр Израиля после своего визита в Москву позвонил Зеленскому
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 6 марта, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был их третий разговор за два дня, сообщил представитель Беннета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В субботу Беннет без объявления посетил Москву, чтобы обсудить российский кризис с президентом России Владимиром Путиным. Израиль предложил посредничество в урегулировании ситуации.

По словам представителя премьер-министра Израиля, Беннетт координирует свои усилия в кризисной ситуации с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет направился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
  • Veter Isinski
    Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
    Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
    Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
  • Юрій Вінгорськи
    про та пво не надали,
    пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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