Новости • Агрессия России против Украины, Война

Войска РФ в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению, - пресс-секретарь ОВА Братчук.

1478013
В районе Одессы корабли РФ перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. Расчеты ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению атак. На подступах к городу возведены блокпосты.

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук на своей страницы в соцсети  "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 6 марта, войска противника в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. В Черном море продолжают курсировать корабли противника. Но ситуация контролируемая – наши средства ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению нападения противника. Все будет Украина! Слава нации! Смерть врагам!", – отметил Братчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы уже завоевали в борьбе наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством.. ВИДЕО

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
  • Joshua Merlin
    мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
  • Татьяна Волга
    Где групировка,с какой стороны?
    Море,тирасполь,или с каой стороны?
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости