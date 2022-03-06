Войска РФ в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению, - пресс-секретарь ОВА Братчук.

В районе Одессы корабли РФ перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. Расчеты ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению атак. На подступах к городу возведены блокпосты.

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской обласной военной администрации Сергей Братчук на своей страницы в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 6 марта, войска противника в районе Одессы перегруппировываются и готовятся к возможному наступлению. В Черном море продолжают курсировать корабли противника. Но ситуация контролируемая – наши средства ПВО и другие подразделения ВСУ готовы к отражению нападения противника. Все будет Украина! Слава нации! Смерть врагам!", – отметил Братчук.

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