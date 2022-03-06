Новости • Война

Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов

1950027
Над Харьковом сбит российский штурмовик Су-25, пилота ищут, - глава ОГА Синегубов
Утром силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", - отметил он.

По его словам, вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями.

Но наши силы ПВО Харькова мощно вступают в бой, даже если силы противника преобладают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг сосредоточил усилия на попытке оцепления Киева, Харькова, Чернигова, Николаева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 12:00 6 марта

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
  • Fish Man
    Живым брать демона! (с)
  • Jose Rodriguez Gacha
    надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости