"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов", - Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей
Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - сказал Блинкен.
Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но сказал, что мы рассматриваем это "очень активно".
Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребителям Украины.
Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже обучены летать.
Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.