"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов", - Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы активно рассматриваем сейчас вопрос самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но сказал, что мы рассматриваем это "очень активно".

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Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребителям Украины.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже обучены летать.

Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.

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