Киву подозревают в госизмене, его объявят в международный розыск, - Венедиктова. ДОКУМЕНТ

Народному депутату "ОПЗЖ" Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене.

Подозрение генеральный прокурор Ирина Венедиктова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", - написала она.

Венедиктова отметила, что Кива причинил своими действиями колоссальный ущерб государству Украина.

"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на соседних границах государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и напрасно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов", – написала она.

Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.