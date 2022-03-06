Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

100154
Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений
Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и  ничтожность русской армии и пленных.

"Единственное, на что способны оккупанты, - это бомбардировка ракетами мирных украинских городов в масштабах, сравнимых разве что с жесточайшими операциями Второй мировой войны", - отмечают организаторы архива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - мировым лидерам: "Закройте небо над Украиной, или дайте нам самолеты! Иначе вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали". ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при СНБО создан сайт, в оперативном режиме предоставляющий информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины.

Сайт доступен по ссылке.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости