Российский летчик-террорист Гаттаров, бомбивший Чернигов, вдребезги разбил голову при катапультировании, - Бутусов. ФОТО
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он предположил, что захватчики сбрасывают неуправляемые бомбы ФАБ-500, потому что высокоточное оружие у них уже закончилось. Или они решили, что можно не бояться введения зоны без полетов от НАТО.
"ПВО Чернигова сбила во время этого варварского налета очередной самолет ВКС РФ – штурмовик Су-25. Летчик-террорист Гаттаров катапультировался, но при падении вдребезги разбил себе голову", - пишет Бутусов.
Журналист напомнил, что накануне ПВО Чернигова поразили три самолета противника. Один из них, Су-34, был сбит. Майор Криволапов разбился при приземлении, второго – майора Красноярцева, взяли в плен.
"Российская авиация целенаправленно наносит удары именно по жилым кварталам. Такая информация ежедневно нужна для стран НАТО. Вот чего стоит каждый день без систем ПВО и без бесполетной зоны в Европе, в 21 веке", - подчеркнул Бутусов.