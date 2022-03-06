Зеленский - мировым лидерам: "Закройте небо над Украиной, или дайте нам самолеты! Иначе вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали". ВИДЕО

После ракетных обстрелов Винницы российской авиацией президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным лидерам с призывом срочно закрыть небо над Украиной, иначе "вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали".

Про это он заявил в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей мирной, доброй Винницы, которая никогда не угрожала России, никоим образом. Ракетный удар, жесткий, циничный. Полностью разрушен аэропорт. Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши дедушки, бабушки, поколения украинцев. Мы повторяем каждый день - закройте небо над Украиной! Закройте для всех русских ракет, для русской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону – без ракет, без авиабомб. Мы – люди, и это ваша гуманитарная обязанность – защищать нас, защищать людей. И вы можете это! Если вы этого не сделаете и не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод – вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров и сегодня, и навсегда", - заявил Зеленский.