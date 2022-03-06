"Путин не сможет победить в Украине": глава МИД Британии рассказала об ожиданиях по поводу войны

Глава британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что Западу придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но есть понимание необходимости остановить РФ.

Цензор.НЕТ сообщает, что об этом она рассказала в интервью лондонскому ежедневному изданию Express после встречи с коллегами-министрами из ЕС, G7 и Украины.

Трасс заверила, что Запад осознает опасность, которую представляет современная Россия, и готов ее остановить, поскольку в противном случае Путин не остановится в Украине, а также подобные шаги могут сделать другие диктаторы. "Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров во всем мире", - добавила она.

Лиз Трасс заверила, что есть уверенность в победе над Путиным.

"Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасны, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", - заявила она.

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Также представитель правительства Британии призвала рядовых граждан с пониманием отнестись к проблемам, с которыми они также столкнутся. Она, в частности, признала, что санкции против России, в том числе вероятный запрет покупки у нее нефти и газа, "сделают вещи в Британии более дорогими, но это цена, которую нужно заплатить".

Заметим, что это первое признание западным должностным лицом намерений запретить покупку нефти и газа у РФ. Ранее Украина попросила Запад повысить санкционное давление, в частности, ввести нефтяное эмбарго и закрыть порты.

"Если не остановить его - цена была бы катастрофической", - добавила она.