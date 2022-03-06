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Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП

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Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН касательно введения миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН касательно внедрения миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал Сибига.

Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.

Также, по словам Сибиги, сегодня Президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.

"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ПРО МИРОТВОРЦІВ - ЦЕ ВСЕ ХУЙНЯ... МИ САМІ МАЄМО ВСТАНОВИТИ СВІЙ МИР ДО УРАЛА...
  • Vladimir T fd7dc273
    Троллинг 500-го уровня. Мы прекрасно знаем, что пидорашка наложит ветто в СБ ООН. Это тысячный раз покажет полную импотентность и СБ ООН и ООН в целом, как структуры.
  • Владислав Васильченко
    Мировая общественность! Хватит быть зрителями как Украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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