Украина просит миротворцев ООН для охраны объектов критической инфраструктуры, - ОП

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН касательно введения миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры в Украине (атомные станции, объекты химической промышленности), мы обратились в Совет безопасности ООН касательно внедрения миротворческого контингента для охраны этих объектов. Не может страна-агрессор это блокировать", - сказал Сибига.

Он добавил, что также ведется работа по лишению России права голоса в Совбезе ООН.

Также, по словам Сибиги, сегодня Президент Украины подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски Украины в международных юрисдикциях по военным преступлениям РФ и квалификацию их как геноцида украинского народа. Эта группа уже сформирована.

"Готовятся соответствующие иски. Группа уже приступила к юридическим процедурам. Поэтому наказание для РФ обязательно будет", - отметил он.

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