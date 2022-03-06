Путин - Эрдогану: Остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ
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Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что готов остановить российские войска только тогда, когда Украина выполнит требования России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
Путин утверждает, что готов к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами.
"Вместе с тем акцентировано внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, используемый украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим также подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - говорится в сообщении.
Путин также заявил Эрдогану, что его армия якобы действует по плану и бомбит только военную инфраструктуру.
Эрдоган передал Путину слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.