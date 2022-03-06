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Протесты против российской оккупации в Геническе, Каховке и Новоалексеевке. ВИДЕО

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Несколько тысяч жителей занятого российскими оккупантами Геническа и (Херсонская обл.) в воскресенье вышли на акцию протеста против захватчиков.

Видео протестов опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Геническе на центральные улицы вышли более тысячи человек с украинской символикой и плакатами с патриотическими лозунгами.

Аналогичная акция проходит и в Каховке.

Также на акцию протеста против российской оккупации вышли более тысячи жителей Новоалексеевки. Они, кроме украинских флагов, используют флаги крымскотатарского народа.

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Топ комментарии

  • ex_ukrweb
    - Алё, мама, я в плену на Украине...
    - Кто это?
    - Мам, это я, твой сын.
    - Извините мужчина, но по телевизору сказали, что у меня дочь. Не звоните больше.
  • Лилия Стацкая
    Без оружия перед оружием, очнень даже о чем. Пусть знают суки,что на украинской земле они не нужны,за каждым угломих будет ждать смерть.Если не уйдут добровольно, будет и оружие,не сомневайтесь.
  • Gyro
    Дуже контрастує с виступами в кацапстані... Точно, Україна не Росія...)
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