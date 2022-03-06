Протесты против российской оккупации в Геническе, Каховке и Новоалексеевке. ВИДЕО
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Несколько тысяч жителей занятого российскими оккупантами Геническа и (Херсонская обл.) в воскресенье вышли на акцию протеста против захватчиков.
Видео протестов опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в Геническе на центральные улицы вышли более тысячи человек с украинской символикой и плакатами с патриотическими лозунгами.
Аналогичная акция проходит и в Каховке.
Также на акцию протеста против российской оккупации вышли более тысячи жителей Новоалексеевки. Они, кроме украинских флагов, используют флаги крымскотатарского народа.