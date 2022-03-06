В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС
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Недалеко от с. Гавришевка Винницкой области в результате ракетных обстрелов 6 марта, около 13:35, возник пожар склада с ГСМ.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пожар охватил площадь почти в 1 тыс. кв. м. Кроме того, частично разрушено административное здание.
По состоянию на 14:45 из-под завалов деблокированы четыре человека, из них один погиб.
Работы продолжаются.
От ГСЧС привлечены 111 человек личного состава и 21 единица техники.