В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС

Недалеко от с. Гавришевка Винницкой области в результате ракетных обстрелов 6 марта, около 13:35, возник пожар склада с ГСМ.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар охватил площадь почти в 1 тыс. кв. м. Кроме того, частично разрушено административное здание.

По состоянию на 14:45 из-под завалов деблокированы четыре человека, из них один погиб.

Работы продолжаются.

От ГСЧС привлечены 111 человек личного состава и 21 единица техники.

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