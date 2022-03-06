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В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС

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В результате обстрела вспыхнул склад ГСМ в Винницкой области, один человек погиб, - ГСЧС
Недалеко от с. Гавришевка Винницкой области в результате ракетных обстрелов 6 марта, около 13:35, возник пожар склада с ГСМ.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пожар охватил площадь почти в 1 тыс. кв. м. Кроме того, частично разрушено административное здание.

По состоянию на 14:45 из-под завалов деблокированы четыре человека, из них один погиб.

Работы продолжаются.

От ГСЧС привлечены 111 человек личного состава и 21 единица техники.

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Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    .Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
  • ex_ukrweb
    Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
    Слава Україні

  • corporal Akkerman
    Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
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