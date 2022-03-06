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206-й батальон теробороны эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин и детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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206-й батальон территориальной обороны сегодня продолжил эвакуацию людей из Ирпеня, несмотря на вражеские обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт политсилы "Европейская солидарность".

"Еще более 500 жителей Ирпеня смог эвакуировать сегодня наш 206-й батальон теробороны Киева. Во время спасения людей был зафиксирован вражеский беспилотник. Наши бойцы попытались его сбить. И попали под российские обстрелы", – сообщил Петр Порошенко.

Это уже третий рейд 206 батальона в Ирпень. Всего за последние дни удалось вывезти из опасности более трех тысяч местных жителей – преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

206-й батальон территориальной обороны был создан по инициативе Петра Порошенко для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность", ветераны российско-украинской войны и неравнодушные киевляне.

206-й батальон теробороны эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин и детей 01

Батальон, в частности, принял участие в защите Гостомеля, Ирпеня, а также киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.

206-й батальон теробороны эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин и детей 02

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Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Помогите донести!!!!! Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
  • Cinichny Bandera
    Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У сучасній історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
    Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
    ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

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  • Сашко Солянський
    Так! Петя!
    І хоча я не є його прихильником, все ж відверто йому дякую за цей його батальйон!
    Наразі, у нас є спільний ворог і рашистів ми повинні нищити згуртовано всі разом!
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