206-й батальон теробороны эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин и детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

206-й батальон территориальной обороны сегодня продолжил эвакуацию людей из Ирпеня, несмотря на вражеские обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт политсилы "Европейская солидарность".

"Еще более 500 жителей Ирпеня смог эвакуировать сегодня наш 206-й батальон теробороны Киева. Во время спасения людей был зафиксирован вражеский беспилотник. Наши бойцы попытались его сбить. И попали под российские обстрелы", – сообщил Петр Порошенко.

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Это уже третий рейд 206 батальона в Ирпень. Всего за последние дни удалось вывезти из опасности более трех тысяч местных жителей – преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

206-й батальон территориальной обороны был создан по инициативе Петра Порошенко для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность", ветераны российско-украинской войны и неравнодушные киевляне.

Батальон, в частности, принял участие в защите Гостомеля, Ирпеня, а также киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.