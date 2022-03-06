206-й батальон терробороны эвакуировал из Ирпеня еще полтысячи женщин и детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт политсилы "Европейская солидарность".
"Еще более 500 жителей Ирпеня смог эвакуировать сегодня наш 206-й батальон терробороны Киева. Во время спасения людей был зафиксирован вражеский беспилотник. Наши бойцы попытались его сбить. И попали под российские обстрелы", – сообщил Петр Порошенко.
Это уже третий рейд 206 батальона в Ирпень. Всего за последние дни удалось вывезти из опасности более трех тысяч местных жителей – преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
206-й батальон территориальной обороны был создан по инициативе Петра Порошенко для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность", ветераны русско-украинской войны и неравнодушные киевляне.
Батальон, в частности, принял участие в защите Гостомеля, Ирпеня, а также киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.