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Около 400 человек из Волновахи, которые направлялись в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы, - Погуляйко

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Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, направлявшихся в Волынскую область, попали под обстрел вблизи Винницы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Волынской областной гражданской администрации Юрия Погуляйко.

"Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали на Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы. Организованный безопасный доезд по железной дороге сорван. Эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. Информация об их логистике и встрече уточняется", - написал он в телеграм-канале.

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Топ комментарии

  • Віталій Ходак
    Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
  • Алла Новосад 5b57f84f
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