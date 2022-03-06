"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Бывший правоохранитель РФ разорвал российский паспорт и просится в терроборону. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала видео с участием бывшего правоохранителя РФ, заявившего, что хочет воевать на стороне Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Телеграмме.

"На видео - бывший правоохранитель РФ, который 15 лет отдал службе в российском МВД. Он показательно разрывает свой паспорт, удостоверение ветерана военной службы и военный билет. Мужчина хочет воевать на стороне Украины, потому что здесь у него жена и новая жизнь, которую он начал, переехав в наше государство в прошлом году", - проинформировали в учреждении.

В СБУ подчеркнули, что, конечно, без полного комплекса проверок никто не допустит этого мужчину в терроборону.

"Но если это намерение искреннее – он заслуживает уважения! Победа обязательно будет за Украиной! Нам есть за что воевать! Мы – на своей земле! Слава Украине", - написали в СБУ.