Российские протесты против войны: задержаны более 2500 человек. ФОТО

Акции против российской агрессии в Украине проходят в разных городах. Силовики массово избивают и задерживают их участников. По последним данным, задержанных уже более 2500 в 49 городах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Больше всего задержанных в Москве – 810, Санкт-Петербурге – 383 и в Новосибирске – 280. Среди них – журналисты. Силовики жестко разгоняют митинги.

В Москве попал в аварию автозак, перевозивший задержанных митингующих. Пострадали около 11 человек из 27.

Предварительно известно, что машина на перекрестке не разминулась с легковым автомобилем, после чего врезалась в столб и опрокинулась. У пострадавших в аварии зафиксированы разные травмы, данных о погибших не поступало.

В Иркутске против военных действий в Украине прошло шествие. Как сообщает "Иркутский инсайдер", акция была мирной, но полицейские все равно задерживали участников. В общей сложности в ней приняли участие около 100 человек.

В Новосибирске полиция запрещала снимать журналистам, передаёт "Тайга.Инфо". Протестующих там оцепили, хотя они вышли без лозунгов. По словам корреспондента издания, "задерживали всех подряд", в том числе собаку породы мопс. По последним данным "ОВД-инфо", задержали более 250 человек, в том числе журналистов. Всего на митинге в Новосибирске задержали около 100 человек.

В Чите на центральную площадь полицейские пускали только по паспортам. Как сообщает "Чита.ру", во время входа сотрудники выписывали имена и даты рождения. В УМВД из Забайкалья объяснили, что полицейские несут "службу по охране общественного порядка".

В Екатеринбурге на акции также не выкрикивали лозунгов и не доставали плакаты, сообщает NGS24.RU. С самого начала полицейские оцепили площадь, затем взяли кучку протестующих в кольцо и начали выводить по одному.

В Белгороде протестующих задерживали люди в медицинских масках и пуховиках. Опознавательных знаков правоохранительных органов на их одежде нет. В городе задержали не менее пяти человек.

В Петрозаводске полицейские оцепили протестующих. Почти всех участников акции задержали, сообщает "Медиазона".

В Курске полицейские дежурили на Красной и Театральной площадях с 13:00. Всех, кто пытался попасть туда, задерживали. Среди тех, кого отвели в автозак, – 63-летний мужчина, его забрали за эмблему в цветах флага Украины.





