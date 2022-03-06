Новости • Агрессия России против Украины, Война

Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного

929221
Агентство Moody's снизило кредитный рейтинг России с мусорного до преддефолтного
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг правительства России с B3 в Ca. Следующий уровень D означает дефолт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Решение было вызвано ожиданием Moody's того, что контроль над движением капитала со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

"Снижение рейтинга к Ca обусловлено серьезными опасениями по поводу готовности и способности России погасить свои долговые обязательства", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа и США рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, - Блинкен

Отрицательный прогноз по рейтингу отражает существенные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением жестких и скоординированных санкций после вторжения России в Украину.

"Обеспокоенность по поводу готовности правительства платить и непредсказуемость действий правительства могут привести к большим, чем средне исторических, потерь для инвесторов", - считают аналитики агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Ярик Марченко [АГ]
    Завтра касапутин введёт крепостное право..
  • Yri Simash
    Смерть кацапам!
  • jklpqrs
    Хуйло разрешил отдавать долги рублями, но кому нужна макулатура… Начинается китаизация платежной системы «мир». Они через Китай попробуют обойти санкции. Интересно, сколько гектаров Сибири потребуют за это китайцы.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости