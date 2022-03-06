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Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов

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Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов
Скорость действий на фронте зависит от эффективной работы системы снабжения.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ.

"Руководству страны следует наконец-то решить проблему магистралей, которая отнимает у нас много ресурсов и бесценное время. Скорость наших действий на фронте зависит от эффективной работы системы поставки. Но грузооборот очень сильно тормозится большим количеством пропускных пунктов. Основные магистрали должны быть во время войны более быстрыми, потому что мы теряем время на логистику, теряем время на длительное использование транспорта, теряем дорогостоящее топливо.

Власти должны обеспечить скоростное движение от границ в Запорожье, Днепр, Харьков, Киев, потому что большие пробки на магистралях создают проблемы общей мобилизации страны", - написал он.

Это проблема, которая может быть решена только благодаря четким распоряжениям и контролем их выполнения, отметил Бутусов.

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Топ комментарии

  • Verter_98
    Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
  • Sergey Sheshenya
    Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
  • Randall Flag da70119e
    Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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