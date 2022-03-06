Необходимо решить проблему магистралей, которая отнимает у украинских защитников много ресурсов и бесценное время, - Бутусов

Скорость действий на фронте зависит от эффективной работы системы снабжения.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ.

"Руководству страны следует наконец-то решить проблему магистралей, которая отнимает у нас много ресурсов и бесценное время. Скорость наших действий на фронте зависит от эффективной работы системы поставки. Но грузооборот очень сильно тормозится большим количеством пропускных пунктов. Основные магистрали должны быть во время войны более быстрыми, потому что мы теряем время на логистику, теряем время на длительное использование транспорта, теряем дорогостоящее топливо.

Власти должны обеспечить скоростное движение от границ в Запорожье, Днепр, Харьков, Киев, потому что большие пробки на магистралях создают проблемы общей мобилизации страны", - написал он.

Это проблема, которая может быть решена только благодаря четким распоряжениям и контролем их выполнения, отметил Бутусов.

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