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Европа и США рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, - Блинкен

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Европа и США рассматривают возможность отказа от импорта российской нефти, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказаться от импорта российской нефти из-за нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, для введения такой меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.

Белый дом обсуждает запрет импорта российской сырой нефти в США из-за войны РФ против Украины. Проводятся консультации с представителями нефтегазовой отрасли о влиянии такого шага на американских потребителей и глобальные поставки.

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Президент Байден также не исключает введение эмбарго на российскую нефть. "Все возможно", – отметил он, выступая перед журналистами 2 марта.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Veter Isinski
    И долго же Блинкен думал!

    "американцы всегда принимают самые лучшие решения, перепробовав до этого все самые дерьмовые!" У.Черчилль
  • Перехватчик
    Букви


    @Bykvu

    ·
    23 ч



    Андрій Парубій на чергуванні у Києві.

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