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Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии

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Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии
Важная информация для СМИ, блоггеров и всех граждан, фотографирующих или пишущих о войне и армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду Украины 

В соответствии с ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО:

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии 02Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:

  • наименование частей и подразделений, а также их расположение
  • количество военных в частях и подразделениях
  • количество вооружения и техники, их состояние и место хранения
  • условные отметки объектов

Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии 02Любую информацию о:

  • операции, которые проводят или планируют
  • систему охраны и обороны воинских частей
  • имеющаяся защита военного такая, как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
  • порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
  • сбор разведывательных данных
  • перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты)
  • воинские части и их тактику, методы действий
  • уникальные операции и способ их выполнения
  • эффективность радиоэлектронной борьбы противника
  • отложенные или отмененные операции
  • пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению
  • планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
  • информационно-психологические операции, которые проводят или планируют
  • пропаганда или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Шимус
    💪
  • Шимус
    красивое и много https://twitter.com/i/status/1500492052097814534 :D
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