Важная информация для всех, кто пишет о войне и армии
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Важная информация для СМИ, блоггеров и всех граждан, фотографирующих или пишущих о войне и армии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Верховную Раду Украины
В соответствии с ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО:
Что категорически запрещено освещать СМИ в военное время:
- наименование частей и подразделений, а также их расположение
- количество военных в частях и подразделениях
- количество вооружения и техники, их состояние и место хранения
- условные отметки объектов
Любую информацию о:
- операции, которые проводят или планируют
- систему охраны и обороны воинских частей
- имеющаяся защита военного такая, как: вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
- порядок привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
- сбор разведывательных данных
- перемещение и развертывание войск (наименование, количество, маршруты)
- воинские части и их тактику, методы действий
- уникальные операции и способ их выполнения
- эффективность радиоэлектронной борьбы противника
- отложенные или отмененные операции
- пропавший или сбитый самолет, корабль и операции по поиску и спасению
- планы безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
- информационно-психологические операции, которые проводят или планируют
- пропаганда или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.